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Олимпийского чемпиона выгнали из спорта из-за допинга

Сегодня, 15:57

Кенийский бегун Асбель Кипроп, пойманный на эритропоэтине, получил четырехлетний бан

Асбель Кипроп
Асбель Кипроп. Фото: Getty Images

Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп, на Олимпиаде-2008 в Пекине взявший "золото" в беге на 1500 м, отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 20 апреля данную информацию предоставил независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU). Дисквалификация нарушителя отсчитывается с 3 февраля 2018 года.

В мае 2018 года допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат. 29-летний кениец был уличен в применении эритропоэтина. Он заявил, что сотрудники подменили допинг-пробы, но доказательств этому так и не было найдено.

Асбель Кипроп – трехкратный чемпион мира. Но золотым призером Олимпийских игр-2008 стал уже после соревнований, когда стало известно, что выигравший тот забег бахрейнец Рашид Рамзи сделал это с помощью допинга.

Как сообщалось ранее, Александр Усик продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге. Украинский боксер показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами.

Также сообщалось, что знаменитый боксер Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга. "Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это", – заявил американский тяжеловес.

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Тег легкая атлетика, допинг

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Сегодня|Спорт

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