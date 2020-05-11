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"Он был королем и моей личной легендой": призер чемпионата мира и экс-фаворит Олимпиады свел счеты с жизнью

11 мая, 11:38

Елена Павлова

В свое время бобслеиста не пустили на Игры, но он нашел силы вернуться в спорт

Бывший участник Олимпийских игр-2006 в составе сборной США по бобслею Павле Йованович завершил жизнь самоубийством возрасте 43 лет. Об этом сообщает USA Today. Трагедия произошла еще 3 мая, но о причины и подробности случившегося пока неизвестны. Ранее мы писали, что призер Олимпиады из России покончил с собой в 27 лет.

В составе сборной США Йованович стал бронзовым призером чемпионата мира по бобслею 2004 года и принял участие в Олимпийских играх 2006 года в Турине в двойках и четверках. Хотя изначально должен был поехать на домашнюю Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити еще в 2002 году. Но в декабре 2001-го, буквально за несколько месяцев до старта Игр, в его допинг-пробе обнаружили запрещенный анаболический препарат – норандростенедион.

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Йованович категорически отрицал свою вину, однако доказать ничего не смог, получил два года дисквалификации и пропустил Олимпиаду. Тем не менее Павле вернулся в спорт, и на чемпионате мира-2004 в Кенигзее в составе экипажа Тода Хэйсса взял "бронзу" в четверках, что по тем временам стало высоким достижением для американцев.

На ОИ-2006 в они поехали в ранге первого экипажа страны, но провалились и заняли только седьмое место. С 2011 года Йованович стал представлять на соревнованиях историческую родину – Сербию. А после окончания спортивной карьеры Йованович работал в строительной фирме своего отца в Нью-Джерси, а также он защитил диплом университета в области механики.

"Йованович был моей личной легендой и атлетом, который установил стандарт по сосредоточенности, преданности, тщательности и страсти к своему делу. Павле был королем. У него был стандарт", – написал олимпийский чемпион по бобслею Стив Меслер.

Мы также сообщали, что призерка Олимпиады-2016 покончила с собой в 23 года. Американская велогонщица Келли Кэтлин свела счеты с жизнью в своем доме в Калифорнии.

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самоубийство сборная США бобслей Олимпиада-2006

Источник: USA Today / Sport

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