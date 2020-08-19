От победы отделил сантиметр: украинские легкоатлетки выиграли два "серебра" в Венгрии

Бех-Романчук была очень близка к золотой медали

Украинская прыгунья в длину, вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук и бегунья Анна Рыжикова заняли второе место на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Венгрии, который является этапом World Athletics Continental Tour. Ранее легкоатлетка-красавица отметила юбилей в бассейне с мужем.

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В Секешфехерваре Бех-Романчук в своей лучшей попытке – пятой – показала результат 6,76 метра. А в заключительном прыжке украинка немного не добралась до предыдущей длины – 6,72 метра. Самое обидное, что победительница турнира белоруска Анастасия Мирончук-Иванова опередила Марину всего лишь на один сантиметр. Анастасия прыгнула на 6,77 метра. У бронзовой призерши венгерки Дианы Тиморы в лучшей попытке было зафиксировано 6,65 метра.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сразу после выступления Бех-Романчук серебряную медаль в забеге на 400 м с барьерами выиграла украинка Анна Рыжикова. Ее результат – 55,86 секунды. Правда, от первого места она отстала довольно сильно – голландка Фемке Бол пробежала по 54,67.

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Напомним, что Бех-Романчук и Рыжикова примут участие во втором этапе Бриллиантовой лиги – 23 августа в Стокгольме. Также в Швеции под украинским флагом выступят прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

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Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

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