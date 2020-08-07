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Сексуальная украинская звезда легкой атлетики по-особенному поздравила мужа с днем рождения

7 августа, 22:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Бех-Романчук сделала для Михаила Романчука специальный видеоролик

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук старается проявлять себя не только в спорте. 25-летняя спортсменка модельной внешности активно ведет себя в соцсетях, часто рассказывая о своей жизни. В июле легкоатлетка-красавица отметила юбилей в бассейне.

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Сегодня, в пятницу, уроженка Хмельницкой области постаралась для своего мужа – пловца Михаила Романчука, который отмечает 24-летие. Марина сделала специальный видеоролик, в котором показала, как весело и приятно они с любимым проводят время. Пара находится в браке с 2018 года. В подписи к нарезке видео девушка поблагодарила супруга на английском и украинском языках:

"Ты – лучший. Спасибо за то, что ты есть, и за наилучшие моменты моей жизни".

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И Марина, и Михаил должны были поехать в составе сборной Украины на Олимпийские игры в Токио в этом году, но, напомним, масштабный турнир перенесли на следующее лето.

Ранее украинская легкоатлетка показала свои формы в купальнике на доске с веслом.

Смотрите, как Марина встречала мужа после тренировочного сбора:

Марина Бех и Михаил Романчук перед стрижкой
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