Панда и фонарик: в Пекине презентовали олимпийские талисманы

Бин Двэнь Двэнь поделится олимпийским духом, а Сюэ Жун Жун согреет наши сердца

Талисманы Игр-2022 / Фото: AFP

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Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года представил официальный талисман предстоящих соревнований в Пекине. Им стала панда Бин Двэнь Двэнь.

"У нее костюм изо льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта" – таковы характеристики панды.

По задумке организаторов, Бин Двэнь Двэнь сможет поделиться олимпийским духом со всем миром.

Талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жун Жун – человек в форме китайского фонарика.

"Он уже согрел наши сердца", – говорится в описании.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет там же с 4 по 13 марта.

Пекин станет первым в истории городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в китайской столице прошла летняя Олимпиада.

Напомним, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио-2020 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

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Презентация олимпийских медалей Токио-2020:

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