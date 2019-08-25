Посмотреть Олимпиаду с рюмкой саке: что входит в цену самых дорогих билетов на Игры-2020

Фото: REUTERS/Issei Kato

Организаторы летней Олимпиады-2020 в Токио предлагают жителям Японии пакеты гостеприимности, которые стоят около 60 тысяч долларов, сообщает АР.

Сообщается, что пакет позволит посетить церемонии открытия и закрытия Олимпиады и девять дней турнира по легкой атлетике. Обладатель пакета сможет смотреть соревнования в удобном кресле и с роскошным, по утверждению организаторов, ужином. Так, они обещают отборное шампанское, саке и изысканные вина. Кроме того, можно будет посетить концерты звезд, которые будут выступать на мероприятиях в рамках Игр.

Также есть и более дешевый пакет – 1500 долларов за один день на одном из менее популярных турниров.

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Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Ранее мы писали, что жара – главная проблема Олимпиады-2020. В рамках подготовки к Играм администрация Токио установила по городу оборудование для распыления водяного тумана. Среди других мер – укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло, его температура под прямыми солнечными лучами на 8 градусов ниже по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе будет начинаться очень рано – около 6 утра.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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