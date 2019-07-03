Патриоты Грузии: московский клуб выгнал двух регбистов из-за антироссийского жеста

Во время матча спортсмены выразили солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси

Акция протеста в Тбилиси. Фото: AFP

Российский регбийный клуб "Слава" разорвал контракты с двумя грузинскими игроками. Празднуя занос попытки в матче чемпионата России по регби Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая тем самым солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. В клубе посчитали жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами. Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Во время разгона протестующих сотрудниками правопорядка, два участника акции потеряли по глазу.

В настоящее время Бродзели и Илуридзе вернулись в Грузию. "Слава" после шести туров занимает третье место в чемпионате России по регби.

При этом заместитель председателя парламентского комитета по спорту и делам молодежи Грузии Ираклий Абусеридзе заявил о том, что вопрос с разрывом "Славой" контрактов с игроками обсудят на заседании комитета. Абусеридзе намерен подать апелляцию во Всемирную федерацию регби.

Ранее полтавская "Ворскла" поддержала Грузию. Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором было написано "20% моей страны оккупированы Россией". Плакат держал грузинский защитник полтавчан – уроженец Тбилиси Андро Гиоргадзе.

Как мы сообщали, игроки нескольких грузинских футбольных клубов - "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" – вышли на матчи 19-го тура чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами - на их футболках была изображена карта Грузии с оккупированными территориями, отмеченными красным цветом.

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