Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День матери

Известные украинские спортсмены живут в ожидании окончания карантина, но 10 мая они дружно делились забавными и трогательными семейными фотографиями, поздравляли своих мамочек, устраивали пикники с пиццей, а некоторые наконец-то вернулись к своему любимому делу. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Свою спортивную семью во главе с мамой, которая и привела ее в теннис, показала первая ракетка Украины Элина Свитолина. "Каждый день – мамин день", – считает пятый номер мирового рейтинга.

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поздравил с праздником всех мамочек в своей семье.

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Призер Олимпийских игр по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился ретро-кадром из своего детства, где он катается на машинке, а в стороне его ждет мама. "Улыбка на лице – значит мама где-то рядом! С Днем Матери, наши дорогие и любимые", – написал чемпион мира.

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Своими детскими фото с любимой мамой поделилась и призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Анна Ризатдинова. Выставила даже ту, где еще совсем малюткой сидит на горшке: "Великое чудо, дарить новую жизнь. И этим волшебством наделены именно женщины! Каждая из нас уникальная и особенная! Материнская любовь не имеет границ! Материнству сложно научиться, скорее это заложено в генетическом коде каждой девочки".

"Мама – это тот человек, который выслушает, успокоит и поможет найти решение в любой ситуации. Мама – это подруга, которой можно доверить все на свете. Мама молиться каждый вечер за свое чадо. Мама – это первый человек, которому ты звонишь после победы! Мама – это первое слово в жизни каждого ребенка. Мама – как много любви и тепла в этом слове", – трогательно отреагировала Анна, которая сама воспитывает сына.

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А украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на данный момент выступает в аренде за "Овьедо", наконец-то приступил к тренировкам после карантина и поделился фото этого радостного события: "Рад вернуться к любимому делу".

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Свою маму показал и известный украинский тяжелоатлет, призер чемпионата мира Алексей Торохтий. А заодно можно увидеть, каким крохой был силач 34 года назад. "Спасибо за пример", – поблагодарил своего родного человека Алексей.

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А вот олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан приняла эстафету домашних пикников у титулованной дзюдоистки Дарьи Белодед и устроила себе отдых на балконе с пиццей. А фоловеры отметили ее забавные "тапули". "Впереди длинные выходные, которые очень хотелось провести на природе – на пикниках и в компании друзей. Но я продолжаю оставаться дома. И поэтому мне очень нравится челлендж, который предложила Дарья Белодед",- написала Харлан.

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Ранее мы писали, что украинская олимпийская чемпионка появилась на обложке женского журнала с куклой. Ольга Харлан рассказала о Барби и о том, что пересматривает свои бои с психологом.

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