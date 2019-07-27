Пловец Калеб Дрессел на чемпионате мира повторил уникальное достижение Попова

Американец стал вторым в истории, кто на двух ЧМ выигрывал спринт вольным стилем

Дрессел с медалью чемпионата мира. Фото: AFP

Американец Калеб Дрессел завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 21,04 секунды. "Серебро" завоевали сразу два спортсмена – бразилец Бруно Фратус и грек Кристиан Голомеев, показавшие одинаковый результат – 21,45 секунды. Призер чемпионатов Европы украинец Андрей Говоров не смог пройти квалификацию.

Ранее на чемпионате мира Дрессел победил на дистанции 100 м вольным стилем. Он стал вторым пловцом в истории после россиянина Александра Попова, кто выиграл дистанции 50 м и 100 м вольным стилем на двух чемпионатах мира. Также в активе Дрессела на этом чемпионате мира "золото "на дистанции 50 м b 100 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м вольным стилем, "серебро" в комбинированной эстафете 4х100 м. 22-летний Дрессел является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили, где Сунь выиграл уже две золотые награды.

Смотрите, как в Украине встретили команду синхронисток, которая выиграла шесть медалей на чемпионате мира по водным видам спорта:





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