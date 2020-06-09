Похудел на 15 кг, заново учился ходить, но несется более 100 км/ч: сегодня 30 лет несгибаемому чемпиону

К сожалению, в Украине горные лыжи не так популярны, как в Западной Европе и Северной Америке, но пройти мимо 30-летнего юбилея одного из лучших горнолыжников современности австрийца Маттиаса Майера мы не могли. Ведь у этого парня очень интересная карьера и семья, которая обязывала его не упасть в грязь лицом, раз он выбрал такой вид.

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Маттиас – сын серебряного призера Олимпиады-1988 в супергиганте Хельмута Майера. Поэтому естественно, что азы горнолыжного спорта Маттиас постигал под руководством отца. Принято считать, что на детях гениев природа отдыхает, но это оказался не тот случай. Если отец был успешным спортсменом, то сын его значительно превзошел, выиграв два олимпийских "золота" на разных Олимпиадах.

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Фото head_ski

Майер-младший рано начал показывать хорошие результаты. И уже 2008 году он стал серебряным призером юниорского мирового первенства в супергиганте. А через через два года дебютировал на этапах Кубка мира. Отметим, что конкуренция в сборной Австрии в горных лыжах просто сумасшедшая. Это все равно что пробиться в сборную Бразилии по футболу. И если тебя взяли в основу, значит ты действительно не рядовой парень.

Однако впереди Маттиаса ожидал серьезный удар – в 2012 году он получил травму голеностопного сустава. После операции у молодого горнолыжника начался реактивный артрит, он похудел более чем на 15 кг и в ноябре вынужден был заново учиться ходить. Тут каждый может сломаться... Ведь на трассе нужно будет лететь со скоростью за 100 км/ч.

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Однако после такого Майер успел подготовиться к чемпионату мира-2013 в Шладминге, где занял пятое место в супергиганте, 10-е – в суперкомбинации и 13-е – в скоростном спуске. Это не было пределом мечтаний, но было неплохим возвращением.

Смотрите одно из падений Майера

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Но уже в следующем сезоне он стал настоящей сенсацией Олимпиады-2014 в Сочи в скоростном спуске, поскольку ранее в этой дисциплине Майеру ни на одних соревнованиях не удавалось пробиться даже в число призеров. Драматизму этой победе добавлял и тот факт, что Маттиас всего на 0,06 секунды опередил итальянца Кристофа Иннерхофера! Также 23-летний парень боролся за медаль в супергиганте, став шестым.

После Игр Майер наконец-то одержал и первую победу на этапе Кубка мира – и опять в скоростном спуске, стремительно войдя в топ-лист в этой дисциплине. При этом австрийцу катастрофически не везет на чемпионатах мира, где он вообще не может зацепиться за медаль!

Зато на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где горнолыжники все время боролись с погодой, Майер снова доказал свои силу – выиграл "золото" теперь уже в супергиганте – на 0,13 сек. опередив швейцарца Беата Фойца. После этого Маттиас стал вторым в истории австрийцем, выигравшим олимпийское золото в этой дисциплине после легендарнейшего Хермана Майера по прозвищу "Херминатор", который был №1 в 1998 году.

"Это просто невероятно – теперь у меня две золотые олимпийские медали. В таких соревнованиях всегда очень серьезная борьба, особенно когда отрывы такие маленькие. Мы не очень знаем эту трассу, и это заставляло волноваться, особенно в супергиганте, где у нас не было тренировок. И это делает мою победу особенной" – сказал австриец, выступавший под огромным давлением австрийских болельщиков и прессы.

На родине у Майера, которому сегодня исполняется всего лишь 30, уже есть собственный монумент. И у него есть еще достаточно времени, чтобы снять проклятье чемпионатов мира. А в обычной жизни Майер – заядлый рыбак, который очень неплохо играет в теннис.

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