Политик Беленюк принес Украине одиннадцатое "золото" Европейских игр в Минске

В финале борцовского турнира Жан расправился с азербайджанцем Исламом Аббасовым

Жан Беленюк. Фото: AFP

Украинский борец греко-римского стиля и начинающий политик Жан Беленюк выиграл Европейские игры в Минске в категории до 87 кг. Напомним, в 2015 году Беленюк уступил в финале Евроигр Баку. На этот раз в решающей схватке украинец встречался с азербайджанцем Исламом Аббасовым, которого уже побеждал в 2019 году, в финале чемпионата Европы. И в столице Беларуси победа также осталась за Беленюком – 3:1. Таким образом, Жан принес Украине 11-ю золотую медаль на Европейских играх, что позволило нашей сборной подняться на третье место в общем командном зачете.

Как Беленюк танцует на борцовском ковре

Как мы сообщали ранее, засудили: украинскому боксеру не дали выиграть "золото" Европейских игр. Победу, которую заслужил капитан сборной Украины Николай Буценко, отдали его ирландскому визави. Все пять арбитров – из Венгрии, Турции, Марокко, Польши и Канады - зафиксировали приятные Курту Уокеру очки – 29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27.

Хотя еще накануне украинский боксер Виктор Выхрист, выигравший "золото" в категории свыше 91 кг, нахваливал судейство Евроигр. "Честно скажу, первый раз такое вижу. Судейство просто лучшее! – поразился Выхрист. – Лучшего никогда не видел. Клянусь! Все, что я видел, включая свои бои, – все четко, все правильно. Каждый бой, каждый раунд. Просто здорово. Спасибо за это большое".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Политик Беленюк принес Украине одиннадцатое "золото" Европейских игр в Минске". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"