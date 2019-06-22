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Порешали: Европейские игры-2023 пройдут в десяти часах езды от Киева

22 июня, 18:59

50 поднятых рук принесли польскому Кракову право проведения следующей Олимпиады для Европы

Поляки примут Евроигры-2023
Поляки примут Евроигры-2023. Фото: Getty Images

Краков был выбран хозяином Европейских игр-2023 на генеральной ассамблее организации, которая состоялась в субботу в Минске. Польский город, находящийся в 863 км и 10 часах езды от Киева, был единственным кандидатом на проведение состязаний. Голосование проходило очень просто - путем поднятия руки. За Краков проголосовали все 50 европейских национальных олимпийских комитетов, входящих в организацию. Напомним, что первые Европейские игры, в 2015-м, принимал Баку. А вторые по счету соревнования сейчас проходят в столице Беларуси. Интересно, что на право проведения Европейских игр в 2023 году долго претендовала Казань, однако она в итоге так и не подала свою заявку. Дело в том, что Екатеринбург претендует на летнюю Универсиаду-2023. В России сочли, что принимать два крупных соревнования в один год – чересчур.

На днях из Польши Украина привезла "золото" молодежного ЧМ по футболу


Как мы писали ранее, на открытии Европейских игр-2019 с каната сорвалась гимнастка: появилось видео. Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом. Эпизод был показан вскользь – оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала свидетельница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи. Как сообщили позже, гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.

Также сообщалось, что у нас уже есть первое "золото" Евроигр в Минске: украинка победила россиянку в любимом виде спорта Путина. 18-летняя дзюдоистка Дарья Белодед в финальной схватке Игр одолела чемпионку Европы Ирину Долгову.


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Тег краков, Европейские игры

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Сегодня|Спорт

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