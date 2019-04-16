Появилось полное расписание Олимпиады-2020: у нас высокие шансы на медали в первую неделю

Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин

Так выглядит факел эстафеты олимпийского огня Игр-2020. Фото: Getty Images

Во вторник было объявлено полное расписание летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, сообщается на сайте соревнований. Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин. Всего в этот день будут разыграны 11 комплектов медалей. Финальный матч в соревнованиях по футболу у мужчин на Олимпийских играх в Токио состоится 8 августа, у женщин – 7 августа. Финалы в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин пройдут 8 и 9 августа соответственно.

В первую неделю у Украины высокие шансы на завоевание медалей. Будут разыграны комплекты в дзюдо, стрельбе, фехтовании и тяжелой атлетике, где мы традиционно сильны.

Соревнования по плаванию пройдут с 25 июля по 2 августа, теннису – с 25 июля по 2 августа, борьбе – с 2 по 8 августа, тяжелой атлетике – с 25 июля по 5 августа, синхронному плаванию – с 3 по 8 августа, прыжкам в воду – с 26 июля по 8 августа, фехтованию – с 25 июля по 2 августа, дзюдо – с 25 июля по 1 августа, спортивной гимнастике – с 25 июня по 4 августа, художественной гимнастике – с 7 по 9 августа, боксу – с 25 июля по 9 августа.

Ранее мы писали, что теннисные финалы на Олимпиаде-2020 станут короче. Теперь мужские финальные поединки будут проходить в трехсетовом формате.

Напомним, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее семи тонн драгоценных металлов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Появилось полное расписание Олимпиады-2020: у нас высокие шансы на медали в первую неделю". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.