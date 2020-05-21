Президент Международного олимпийского комитета вынес вердикт летним Играм-2020

Томас Бах считает, что Олимпиада может состояться только в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса, как известно, многие спортивные мероприятия перенесли или отменили. Не минула эта доля и главный старт четырехлетия в мире спорта – летние Олимпийские игры в Токио. Международный олимпийский комитет перенес их на следующий год. А недавно глава оргкомитета Олимпиады-2020 заговорил об отмене Игр.

Теперь же свою позицию высказал и президент МОК Томас Бах. Немецкий функционер считает, что Олимпийские игры в Японии придется отменить, если их не удастся провести в 2021 году. Его слова передает британское издание ВВС:

"Откровенно говоря, я понимаю это, потому что нельзя же все время нанимать 3-5 тысяч человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности. Я понимаю этот подход наших японских партнеров. Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут потребоваться для организации Игр. Это касается мер здравоохранения. Возможно, потребуется карантин для всех спортсменов или для части, для других участников Игр".

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Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь летних Игр-2020.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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