Олимпийский призер на карантине сменил профессию и работает за 19 долларов в сутки

Серебряный призер Игр-2012 по фехтованию японец Ре Мияки сменил рапиру на велосипед и ушел в курьеры

Японский фехтовальщик Ре Мияки, являющийся серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, устроился курьером в одну из японских компаний, занимающихся доставкой еды. Сменить амплуа рапирист Мияки решил из-за переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на лето 2021 года.

"Я решил заняться этой работой по двум причинам. Во-первых, я смогу собрать деньги, во-вторых – поддерживать физическую форму. Когда у меня появляются заказы в холмистом районе Токио, это становится хорошей тренировкой", – рассказал Мияки, доставляющий еду на велосипеде и за это получающий 2000 иен в день (порядка 19 долларов).

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Ре Мияки – фото REUTERS/Issei Kato

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Также японский фехтовальщик Ре Мияки рассказал, что по своей инициативе приостановил действие трех спонсорских контрактов на время пандемии. По словам Мияки, он считает несправедливым получение финансирования в такое время.

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Напомним, что из-за коронавируса Олимпиада рискует не состояться и в 2021 году. "Мы сражаемся с невидимым врагом", – говорит председатель оргкомитета Игр в Токио Есиро Мори.

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