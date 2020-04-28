"Мы сражаемся с невидимым врагом": глава оргкомитета Олимпиады-2020 заговорил об отмене Игр

Есиро Мори не исключает, что главный старт четырехлетия не состоится и в 2021 году

Летняя Олимпиада-2020 снова под угрозой срыва. Председатель оргкомитета Игр в Токио Есиро Мори не исключает, что главный старт четырехлетия не состоится и в 2021 году, если ситуацию с распространением коронавируса не возьмут под контроль. Напомним, изначально Игры были запланированы с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на лето 2021 года.

"В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Но если Олимпиада будет проведена после победы мира над вирусом, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр", — цитирует японского чиновника Nikkan Sports.

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Ранее мы также сообщали, что ученый сомневается в проведения Олимпиады в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

"Если мы не добьемся научного прорыва, то я думаю, что Олимпиада в 2021 году выглядит очень нереалистично. На мой взгляд, единственный способ справиться с ситуацией – внимательно следить, быть полными надежд, поддержать наше научное сообщество и национальную службу здравоохранения. Наука в долгосрочной перспективе будет тем способом, которым выйдет нас из этой ситуации", – отметила профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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