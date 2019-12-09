Президент ВАДА: "Россия продолжила обманывать мировое сообщество"

Крейг Риди

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Решение Исполкома WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, принятое 9 декабря в Лозанне, объяснил глава организации Крейг Риди: "Сильный вердикт ВАДА демонстрирует желание действовать решительно в отношении российского допингового кризиса благодаря мощному исследовательскому потенциалу агентства, мнению комитета по соответствию и недавно появившейся возможности рекомендовать серьезные санкции. В совокупности все эти преимущества позволили Исполкому принять правильные решение в нужное время".

Также британец пояснил, что России давали шанс исправиться, но она им не воспользовалась:

"Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Вопиющее нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. России были предоставлены возможности навести порядок в своем доме и вернуться к мировому антидопинговому сообществу ради своих спортсменов и единства спорта, но она предпочла продолжить свою позицию обмана и отрицания. Исполком WADA отреагировал самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не причастны и не использовали выгоду из этих мошеннических действий".

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