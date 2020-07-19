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Звездная саблистка веселится с парнем в Италии: "Придумали игру, поссорились и не разговаривали"

19 июля, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ольга Харлан и Луиджи Самеле проводят время в Болонье за необычными развлечениями

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжает показывать свой веселый и боевой характер не только на фехтовальной дорожке, но и в повседневной жизни. Месяц назад Харлан сумела приехать к любимому в Италию, несмотря на карантин. Теперь украинская красавица-саблистка периодически сообщает о своих интересных занятиях в Европе.

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Сегодня Оля на страничке в Instagram рассказала собственный "секрет идеальных отношений". Девушка со своим бойфрендом, также саблистом, Луиджи Самеле придумала необычную игру. Ребята перебрасывались мячом в небольшом фехтовальном зале, после чего, по словам Харлан, поссорились, рассердились друг на друга и 20 минут не разговаривали.

INSTAGRAM

Также в подписи к забавному видео Оля поинтересовалась у поклонников, кто же, по их мнению, выиграл. Думается, главное, что влюбленные помирились. Хотя украинка любит подтрунивать над Луиджи. Так, на днях она опубликовала снимок с мороженым и написала любимому, сопроводив послание смайликом: "Наконец-то нашла одно довольно хорошее фото, сделанное тобой".

INSTAGRAM

Ранее Харлан показала фотографию из бассейна в Монте-Карло.

Смотрите, как Оля поссорилась со своей кошкой

Ольга Харлан и ее кошка Видео: Instagram
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сабля игра бойфренд фехтование Ольга Харлан

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