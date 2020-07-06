Призеру чемпионата Европы грозит 10 лет тюрьмы за похищение и избиение человека

Борец вместе с братом футболистом похитил человека и избил из мести

Грузинский борец греко-римского стиля Юрий Ломадзе был задержан по делу о похищении и физическом насилии в отношении жителя Батуми. Кроме него были задержаны еще четыре человека, среди которых 19-летний брат борца, футболист Лука Ломадзе. Они обвиняются в незаконном лишении свободы и групповом насилии, сообщает телеканал "Мтавари архи".

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По информации источника призер чемпионатов Европы вместе с другими обвиняемыми похитили человека, вывезли его в другой насаленный пункт и жестоко избили. Мотивом преступления была месть. Пострадавший до сих пор находится в больнице города Батуми.

Следствие продолжается по двум статьям уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "насилие, совершенное группой лиц". Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

В 2018 году Ломадзе завоевал бронзовую награду чемпионата Европы, но спустя год лишился медали из-за допинга. А в феврале этого года грузин стал вице-чемпионом Европы.

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