Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Призеру чемпионата Европы грозит 10 лет тюрьмы за похищение и избиение человека

6 июля, 15:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Борец вместе с братом футболистом похитил человека и избил из мести

Грузинский борец греко-римского стиля Юрий Ломадзе был задержан по делу о похищении и физическом насилии в отношении жителя Батуми. Кроме него были задержаны еще четыре человека, среди которых 19-летний брат борца, футболист Лука Ломадзе. Они обвиняются в незаконном лишении свободы и групповом насилии, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Реклама

Читайте также: Борец Грицай – о боксере Усике: "У него нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу"

По информации источника призер чемпионатов Европы вместе с другими обвиняемыми похитили человека, вывезли его в другой насаленный пункт и жестоко избили. Мотивом преступления была месть. Пострадавший до сих пор находится в больнице города Батуми.

Следствие продолжается по двум статьям уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "насилие, совершенное группой лиц". Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

В 2018 году Ломадзе завоевал бронзовую награду чемпионата Европы, но спустя год лишился медали из-за допинга. А в феврале этого года грузин стал вице-чемпионом Европы.

Реклама

Ранее мы писали, что борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием. Гаджимурад Магомедов госпитализирован с ушибом головного мозга.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Грузия борьба греко-римская борец

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе
Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-ШейхеДругие
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном местеДругие
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностью
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностьюДругие
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о Конституции
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о КонституцииДругие
Крах чемпионки мира: знаменитую спортсменку-блондинку поймали на стероидах
Крах чемпионки мира: знаменитую спортсменку-блондинку поймали на стероидахДругие
"Горяча, как всегда": украинская чемпионка и красавица отпраздновала День молодежи в новом нарядеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять