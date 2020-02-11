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Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием

11 февраля, 18:27

Гаджимурад Магомедов госпитализирован с ушибом головного мозга

/ Фото: Getty Images

Борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов получил серьезную травму позвоночника на Открытом кубке мира по грэпплингу (спортивному единоборству), который проходит в Санкт-Петербурге. При исполнении болевого приема Магомедов неудачно приземлился. Из-за удара он сломал себе шею.

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Момент неудачного падения попал в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как борец падает на шею, после чего кричит и не может подняться. Осторожно, видео содержит шокирующие кадры:

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У спортсмена диагностирован ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга.

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Источник: Сегодня|Спорт

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