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Променял российский флаг на сине-желтые бутсы и взял медаль: секрет успеха на ЧМ

4 октября, 22:57

Российский спортсмен выступал на соревнованиях в Катаре в бутсах в цветах украинского флага

Илья Иванюк

Илья Иванюк / Фото: Reuters

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошли финальные соревнования по прыжкам в высоту у мужчин. Золотую медаль завоевал призер двух Олимпийских игр катарец Мутаз Эсса Баршим. "Серебро" и "бронза" достались спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, Михаилу Акименко и Уилье Иванюку.

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Последний выступал на чемпионате мира в бутсах в цветах украинского флага и желто-синяя обувь принесла ему успех – Иванюк впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира. До этого в его коллекции были "серебро" Европейских игр-2019 и "бронза" чемпионата Европы-2018.

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Напомним, что сборную России из-за многочисленных допинговых скандалов не допустили к соревнованиям. Те же атлеты, кто не запятнал свою карьеру употреблением запрещенных препаратов, получили разрешение принять участие в мировом первенстве, но для этого он должны были отказаться от российского флага и выступать под нейтральным стягом. В таком статусе россияне уже принимали участие в Олимпиаде-2018 и Европейских играх-2019. В Катаре под нейтральным флагом выступает 30 спортсменов.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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легкая атлетика чемпионат мира прыжки в длину

Источник: Сегодня|Спорт

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