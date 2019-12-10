Что и когда смотреть болельщику: расписание трансляций спорта на ТВ

/ Фото: Reuters

На этой неделе завершается групповой этап еврокубков, и внимание болельщиков будет приковано к матчам "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но смотреть в прямом эфире можно не только футбол – на неделе много интересных событий в гандболе, баскетболе, биатлоне, сноуборде, прыжках с трамплина и даже снукере и гольфе. Полное расписание прямых трансляций спорта – в программе ниже.

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Спорт на ТВ. Вторник, 10 декабря

13:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Швеция – Румыния. Sport 1

14:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Зальцбург – Ливерпуль. Футбол 1

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Наполи – Генк. Футбол 2

20:00 Гандбол. SEHA лига. Мотор (Украина) – Войводина (Сербия). Xsport

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

22:00 Футбол. Лига чемпионов. Онлайн всех матчей. Футбол 1

22:00 Футбол. Лига чемпионов. Интер – Барселона. Футбол 2

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Спорт на ТВ. Среда, 11 декабря

07:55 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Южная Корея – Нидерланды. Sport 1

10:55 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Румыния – Япония. Sport 1

12:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Аталанта. Футбол 1

13:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Черногория – Швеция. Sport 1

14:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

18:55 Волейбол. Кубок ЕКВ. Барком-Кажаны (Украина) – ПАОК (Греция). Xsport, Sport 1

19:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Аль-Садд – Иенген Спорт. UA:Перший

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Динамо З – Манчестер Сити. Футбол 1

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Шахтер – Аталанта. Футбол 2

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

22:00 Футбол. Лига чемпионов. Байер – Ювентус. Футбол 1

Спорт на ТВ. Четверг, 12 декабря

04:00 Гольф. Presidents Cup. Sport 1

14:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

19:30 Хоккей. U-20. Чемпионат мира в Киеве. Украина – Венгрия. UA:Перший

19:55 Футбол. Лига Европы. Стандард – Арсенал. Футбол 2

19:55 Футбол. Лига Европы. Динамо – Лугано. Футбол 1

19:55 Гандбол. Чемпионат Германии. Фюхзе Берлин – Киль. Sport 1

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

22:00 Футбол. Лига Европы. Гент – Александрия. Футбол 1

22:00 Футбол. Лига Европы. Лудогорец – Ференцварош. Футбол 2

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Спорт на ТВ. Пятница, 13 декабря

04:00 Гольф. Presidents Cup. Sport 1

09:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано. Sport 1

10:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. 1/2 финала. Sport 1

12:20 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины, спринт. 7,5 км. UA:Перший, Eurosport 1

13:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. 1/2 финала. Sport 1

13:50 Сноуборд. Кубок мира Монтафон. Сноуборд-кросс. Eurosport 1

15:15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины, спринт. 10 км. UA:Перший, Eurosport 1

16:40 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Клингенталь. Eurosport 1

19:25 Баскетбол. Чемпионат Украины. Харьковские Соколы – Николаев. Xsport

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

21:00 Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид. Мужчины, 1 заезд. UA:Перший

21:30 Футбол. Чемпионат Германии. Хоффенхайм – Аугсбург. Футбол 2

21:45 Футбол. Чемпионат Франции. Лилль – Монпелье. Футбол 1

22:40 Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид. Мужчины, 2 заезд. UA:Перший

Спорт на ТВ. Суббота, 14 декабря

04:00 Гольф. Presidents Cup. Sport 1

09:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано. Sport 1

10:20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Валь-д'Изере. Мужчины. Гигантский слалом. Eurosport 1

11:30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Санкт-Мориц. Женщины. Супергигант. Eurosport 1

11:55 Баскетбол. Чемпионат Турции. Бюйюкчекмедже – Галатасарай. Sport 1

12:20 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины, эстафета. 4х6 км. UA:Перший, Eurosport 1

12:55 Футзал. Чемпионат Украины. Кардинал – Энергия. Xsport

13:50 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Валь-д'Изере. Мужчины. Гигантский слалом. Eurosport 1

14:00 Футбол. Чемпионат Испании. Гранада – Леванте. Футбол 1

14:00 Футбол. Чемпионат Украины. Львов – Колос. Футбол 2

14:10 Баскетбол. Чемпионат Турции. Орманспор – Тофаш. Sport 1

15:45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины, гонка преследования. 12,5 км. UA:Перший, Eurosport 1

16:25 Баскетбол. Чемпионат Турции. Анадолу Эфес – Фенербахче. Sport 1

16:30 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария – Вердер. Футбол 1

16:30 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос. Мужчины, женщины. Спринт. Свободный стиль. Eurosport 1

16:50 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Клингенталь. Команды. Eurosport 1

17:00 Футбол. Чемпионат Украины. Заря – Шахтер. 2+2

17:00 Футбол. Чемпионат Испании. Реал Сосьедад – Барселона. Футбол 2

18:10 Гандбол. SEHA лига. Пекинский университет спорта – Мотор. Xsport

18:55 Баскетбол. Чемпионат Турции. Бурсаспор – Бахчешехир Колледж. Sport 2

19:00 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи – Парма. Футбол 1

19:30 Футбол. Чемпионат Украины. Олимпик – Мариуполь. Футбол 2

19:50 Хоккей. U-20. Чемпионат мира в Киеве. Польша – Украина. UA:Перший

20:00 Футбол. Чемпионат Португалии. Бенфика – Фамаликан. Sport 1

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. Дженоа – Сампдория. Футбол 1

22:00 Футбол. Чемпионат Испании. Атлетико – Осасуна. Футбол 2

Спорт на ТВ. Воскресенье, 15 декабря

03:00 Гольф. Presidents Cup. Sport 1

09:00 Автоспорт. WTCR. Сепанг. Гонка 1. Eurosport 1

09:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано. Sport 1

10:00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Валь-д'Изере. Мужчины. Слалом. Eurosport 1

10:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Матч за 3-е место. Sport 1

12:00 Автоспорт. WTCR. Сепанг. Гонка 2. Eurosport 1

13:00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Гонка преследования. 10 км. UA:Перший, Eurosport 1

13:25 Гандбол. Чемпионат мира, женщины. Финал. Sport 1

13:30 Футбол. Чемпионат Италии. Верона – Торино. Футбол 2

14:00 Баскетбол. Чемпионат Украины. Днепр – Николаев. Xsport

14:00 Футбол. Чемпионат Украины. Десна – Динамо. 2+2

14:00 Футбол. Чемпионат Украины. Ворскла – Карпаты. Футбол 1

14:00 Автоспорт. WTCR. Сепанг. Гонка 3. Eurosport 1

14:10 Баскетбол. Чемпионат Турции. Пынар Каршияка – Дарюшшафака. Sport 2

15:00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. UA:Перший, Eurosport 1

16:00 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус – Удинезе. Футбол 2

16:30 Футбол. Чемпионат Германии. Вольфсбург – Боруссия М. Футбол 1

16:35 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Клингенталь. Eurosport 1

16:55 Гандбол. Чемпионат Германии. Бергишер – Магдебург. Sport 1

17:00 Футбол. Чемпионат Украины. Днепр-1 – Александрия. Униан ТВ

18:40 Кикбоксинг. Wizard open Ring в Киеве. Украина – Болгария. Xsport

19:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. Брюгге – Мехелен. Футбол 2

19:30 Футбол. Чемпионат Испании. Севилья – Вильярреал. Футбол 1

19:50 Хоккей. U-20. Чемпионат мира в Киеве. Франция – Украина. UA:Перший

20:45 Снукер. Home Nations. Открытый чемпионат Шотландии. Eurosport 1

22:00 Футбол. Чемпионат Испании. Валенсия – Реал. Футбол 2

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Презентация канала Футбол 3 Видео: Сегодня|Спорт

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