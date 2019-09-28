Прыжок на 8,69 метра принес ямайцу "золото" чемпионата мира: как это было

Таджай Гейл завоевал "золото" чемпионата мира в Катаре в прыжках в длину

Таджай Гейл - лучший в прыжках в длину на ЧМ-2019 в Катаре / Фото: Reuters

Золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, завоевал ямаец Таджай Гейл. Он победил с результатом 8,69 метра, который является лучшим в мире в текущем сезоне. Второе место заняла американец Джефф Хендерсон (8,39), третьим стал кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34). Украинские спортсмены не участвовали в данной дисциплине на ЧМ-2019 в Дохе.

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Интересно, что Таджай Гейл – первый в истории победитель чемпионата мира в прыжках в длину из Ямайки. Чаще других в этой дисциплине "золото" брали американцы и представители Кубы.

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Легкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар Мужчины. Прыжки в длину:

Таджай Гейл (Ямайка) – 8,69 Джефф Хендерсон (США) – 8,39 Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,34

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Напомним, что Украина сегодня за медали поборется поздно вечером, когда на старт выйдут наши ходоки на 50 километров. Все соревнования вне стадиона запланированы на позднее время из-за ужасной жары в Дохе. Даже ночью тут больше 30 градусов, вчера во время марафона девушки падали без сознания.

Яркие кадры с участием украинских спортсменок в первый день ЧМ-2019 в Катаре:

Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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