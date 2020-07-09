Родина коронавируса закрывается от мирового спорта: в Китае отменили международные соревнования

Зато внутренние турниры по разным видам спорта в Поднебесной разрешены

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире не останавливается, во многих странах уже возобновили проведение спортивных мероприятий. Сначала местного масштаба, но кое-где – и международного. И если большинство хочет скорейшего возвращения к нормальной жизни на всех уровнях, в том числе и в спорте, то в Китае решили ограничить воздействие извне.Так президент УАФ рассказал о скором возвращении болельщиков на трибуны.

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Стало известно, что Китай отменил все международные соревнования до конца 2020 года, пишет "Телеграф". Под запретом оказались несколько теннисных турниров, включая WTA Wuhan Open и ATP Shanghai Masters, а также этап Формулы-1 в Шанхае. Хотя руководство "королевских" гонок рассматривало вариант с проведением двух Гран-при в Шанхае в этом сезоне.

Исключение сделали лишь для отборочных соревнований к Олимпийским играм 2022 года, которые запланированы в Пекине. При этом запрет не распространяется на проведение внутренних турниров в Китае. Например, сейчас идет чемпионат Китайской баскетбольной ассоциации, а 25 июля начнется футбольный сезон Суперлиги.

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