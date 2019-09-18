Россиянка оставила украинку без "золота" чемпионата мира в Казахстане

Алина Бережная / Фото: Facebook

Двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира-2013 Алина Бережная уступила в финальной схватке чемпионата мира в Нур-Султане. В категории до 72 кг украинка оказалась слабее двукратной чемпионки Европы, чемпионки мира-2015 и чемпионки Олимпийских игр-2012 россиянки Натальи Воробьевой.

Бережная смогла набрать два балла лишь на последних секундах схватки, однако на тот момент она уже уступала четыре очка. Как итог – финальный счет 4:2 в пользу россиянки.

Напомним, ранее украинский депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. В финальном поединке мирового первенства в Нур-Султане Жан одолел венгра Виктора Льоренца и стал уже двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ Беленюк добыл в 2015-м в Лас-Вегасе.

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Также мы рассказывали, что Беленюк вскоре закончит со спортом. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета", – написал у себя в Instagram Жан.

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