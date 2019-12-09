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Российская чемпионка мира обвинила своих чиновников в безразличии к судьбе спортсменов

9 декабря, 16:34

Легкоатлетка Мария Ласицкене будет продолжать выступать в нейтральном статусе

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

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Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала отстранение российских спортсменов от международного спорта на четыре года позором. В произошедшем знаменитая легкоатлетка винит чиновников своей страны:

"Я не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах".

Сама Ласицкене выступает в статусе спортсмена с нейтральным статусом с 2017 года. Напомним, санкции сперва коснулись легкой атлетики, а потом уже постепенно докатились и до других видов спорта.

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