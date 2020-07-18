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Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

18 июля, 12:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Екатерина Александровская выступала за Австралию, ей было всего 20 лет

Трагическое событие произошло в российской столице. Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой, выпав из окна. Девушке было всего 20 лет. Ранее бойца Bellator зарезали во время празднования дня рождения.

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Александровская была чемпионкой мира среди юниоров в парном катании. Минувшей ночью она погибла, выпав из окна шестого этажа. Тело обнаружили под окнами дома, сообщил телеграм-канал "112". Позже источник рассказал о причинах смерти фигуристки:

"Екатерина страдала затяжной депрессией. В последнее время она выступала в Канаде, но там получила травму и вернулась в Россию. В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась. Александровская даже обращалась к психологам, но они, к сожалению, помочь ей не смогли. Сегодня в час ночи она покончила с собой, оставив предсмертную записку, в которой было всего лишь одно слово: "Люблю".

Александровская с 2016 года выступала в паре с австралийцем Харли Уиндзором. Девушка приняла спортивное гражданство Австралии и под флагом этой державы стала чемпионкой мира среди юниоров.

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Россия смерть самоубийство фигурное катание из окна

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