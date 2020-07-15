Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в Лондоне

Бывший боец Bellator Жаро Шепард по прозвищу "Ночной кошмар" был жестоко убит в день своего рождения – сообщает британское издание Evening Standard. По информации источника, спортсмена зарезали на вечеринке, которая была организована в честь его 30-летия. Ранее мы сообщали, что в Англии бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом.
По сведениям очевидцев, Шепард находился со своими родными и друзьями на барбекю возле своего дома в Лондоне, когда на него напали неизвестные. Друзья бойца сразу вызвали на место происшествия скорую помощь, однако кровотечение было слишком сильным и медики не сумели спасти Шепарда. Рядом с местом гибели бойца близкие и фанаты спортсмена соорудили мемориал памяти.
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Напомним, что Жаро Шепард провел восемь матчей в качестве бойца Bellator (6-2). В последний раз он выходил в октагон в 2018 году.
Ранее прямо возле дома убили звезду смешанных единоборств. Американскому спортсмену Исаие Чапману было всего 30 лет.
Также олимпийская чемпионка рассказала о страшном ограблении в России, в результате которого сильно пострадал ее отец.
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