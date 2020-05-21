Российской спортсменке предлагали 200 тысяч в месяц за работу в эскорте в США

Известная российская спортсменка Дарья Клишина призналась, что ей предлагали стать эскортницей. За предоставление таких услуг девушке обещали платить 200 тысяч в месяц. Ранее атлетка сделала заявление относительно переноса Олимпийских игр: "Перенос Олимпиады-2020 – шанс для России выступить под своим флагом".

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"В Америке, причем несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе Instagram. Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: "Извините, но данное предложение меня не интересует". Так он начал: "Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма" – "Нет, все, до свидания". Большая ли сумма была? Очень, 200 тысяч в месяц. Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?", – призналась Клишина.

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Клишина является серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013). Также Дарья единственной из российских легкоатлетов участвовала в Олимпиаде-2016.

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В свое время девушка принимала участие в фотосессии для известного мужского журнала Playboy, но сама спортсменка назвала те съемки "ошибкой молодости", хотя и не стыдится своего прошлого. "За что стыдиться? Я нормально чувствую себя в теле, мне нечего стесняться. Стыдно – нет, но понимаю, что это было лишнее", – говорила Дарья.

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