"Перенос Олимпиады-2020 – шанс для России выступить под своим флагом": заявление известной атлетки

В декабре на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки допинг-проб

Вице-чемпионка мира 2017 года по легкой атлетике, российская прыгунья в длину Дарья Клишина считает, что перенос Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год поможет российским легкоатлетам выступить на Играх под национальным флагом. Напомним, что после допингового скандала с 2015 года россияне представлены на международных соревнованиях по легкой атлетике в нейтральном статусе.

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9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

"На руку ли для российской легкой атлетики перенос Олимпийских игр? Это шанс для нашей сборной, чтобы мы могли поехать и выступить в полном составе и под российским флагом. Нейтральный статус, конечно, открыт для получения, но флага мы не добились. Надеюсь, руководство использует этот год, чтобы восстановить наши права", — сказала Клишина в прямом эфире на канале Департамента спорта Москвы в YouTube.

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Ранее мы писали, что МОК столкнулся с новой проблемой после переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса. Такой шаг может открыть дорогу на Игры для спортсменов, отбывающих наказание за допинг. Проблему озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт.

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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