Россию готовы не пустить на Олимпиаду-2020 – все из-за допинга

Наказание последует, если будет доказана манипуляция данными московской антидопинговой лаборатории в начале 2019 года

Игры 2020 года пройдут в японской столице / Фото: AFP

Британское издание The Telegraph сообщило, что России грозит отстранение от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Отмечается, что это связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. По информации источника, в WADA считают, что этими данными манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Ожидается, что WADA сообщит о результатах на заседании своего исполнительного комитета в Токио в ближайший понедельник, где будет обсуждаться вопрос о возможном повторном приостановлении действия аккредитации РУСАДА.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выразила мнение, что на ближайшем исполкоме WADA в Токио заключения по расследованию ждать не приходится.

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The Telegraph пишет, что в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств неправомерных действий России.

"Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020", – пишет источник.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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