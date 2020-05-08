"С одноклассниками и учителями встречаемся онлайн": семья олимпийского чемпиона на карантине в США

Семья известных украинских гимнастов Валерия и Ирины Гончаровых в последнее время живет в США. Бывшие спортсмены теперь работают тренерами. Вчера Ирина рассказала segodnya.ua о буднях Гончаровых на карантине в США: "В гости ходить нельзя, в Хьюстоне много случаев COVID-19".

Также мама двух сыновей поделилась с нами, как проводит время в семейном кругу:

"Мы встаем поздно – где-то около 9. У Марка (старшего сына – прим. автора) онлайн встреча с учителями и одноклассниками в 10:00. Обычно длится 30-50 минут. Я в 10:30-12:30 занимаюсь онлайн со своей группой гимнасток. Валера в это время делает зарядку с детьми или гуляет на улице с ними на велосипедах. Потом я помогаю/контролирую школьные задания Марка. Иногда это занимает час, а иногда и все три. В Техасе уже точно объявили, что школы останутся на онлайн-обучении до конца учебного года. Потом мы едем на школьные теннисные корты: они открыты для всех желающих, но только нельзя играть с кем-то, кроме своей семьи. Таким образом мы три раза в неделю занимаемся с Марком теннисом потому, что занятия во время карантина отменили. В другие дни мы просто плаваем в бассейне у нас на бэкярде (заднем дворе – перевод автора) или можем поехать в парк погулять. В общем, отлично отдыхаем".

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