С регбиста сняли трусы во время матча, но он невозмутимо продолжил играть

Спортсмена такой поступок даже не смутил

Необычный эпизод случился в матче за третье место на Кубке мира по регби между Новой Зеландией и Уэльсом в Японии.

В какой-то момент одного из новозеландцев раздели прямо по ходу игры. Игрок сборной Уэльса хотел отобрать у него мяч, вцепился в соперника и нечаянно стянул с него трусы.

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Сама игра за третье место закончилась победой Новой Зеландии со счетом 40:17. 2 ноября пройдет финальный матч турнира между Англией и ЮАР.

Напомним, что регбийная команда Ярославского добыла для сборной Украины победу над Литвой. Сборная Украины по регби, основу которой составляют игроки харьковского регбийного клуба "Олимп", президентом которого является известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, провела свой первый в истории домашний матч в Харькове и одержала уверенную победу над сборной Литвы.

Ранее мы писали про скандал в мини-футболе: украинцев не пустили в Австралию на чемпионат мира. Только восемь игроков нашей команды получили визы в Австралию. В пресс-службе федерации, в шутку или нет, предложили доукомплектовать команду местной диаспорой.

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