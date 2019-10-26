Регбийная команда Ярославского добыла для сборной Украины победу над Литвой

Сборная Украины по регби, основу которой составляют игроки харьковского регбийного клуба «Олимп», президентом которого является известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, провела свой первый в истории домашний матч в Харькове и одержала уверенную победу над сборной Литвы

Сборная Украины, подопечные Валерия Кочанова, в субботу, 26 октября, на стадионе "Динамо" в рамках дивизиона "Трофи" чемпионата Европы по классическому регби принимала команду Литвы. "Сине-желтые" вернулись в этот турнир весной, выиграв конференцию "1 Север".

Поддержать сборную Украины, основу которой составляют харьковчане, на стадион прибыл президент клуба "Олимп" Александр Ярославский с семьей: "Постоянство — это знак качества. Так нужно системно побеждать и дальше — так держать и дальше. А мы в свою очередь, будем помогать", – прокомментировал он результат захватывающего напряженного поединка.

Матч выдался не из легких, несмотря на то, что сборная Украины практически все игровое время атаковала. Уже на десятой минуте лучший бомбардир харьковского "Олимпа"— Олег Косарев был точен со штрафного, а во второй половине тайма "сине-желтые" провели удачную попытку, и Олег Косарев успешно справился с реализацией. Соперник ответил точным ударом со штрафного, а также провел успешную попытку и реализацию, сравняв счет за 10 минут до окончания первого тайма.

Уже через несколько минут после этого, сборная Украины снова вышла вперед благодаря Эдуарду Вертилецкому, который стал автором дубля. На перерыв команды ушли со счетом 15:10 в пользу сборной Украины.

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Во втором тайме попытки литовцев перехватить инициативу не увенчались успехом. Подопечные Валерия Кочанова умело оборонялись и уже на 64-й минуте эффектный прорыв Радчука по флангу принес сборной Украины еще 5 очков. Финальную точку в сегодняшнем матче поставил Олег Косарев, чья попытка и реализация принесли итоговую победу сборной Украины со счетом 27:10.

"Хотел бы поблагодарить команду и всех болельщиков, кто пришел сегодня на стадион и поддержал нас. Сборная впервые сыграла в Харькове за последние 15 лет и сегодня одержала важную победу", — сказал Валерий Кочанов, тренер харьковского "Олимпа" и национальной сборной Украины по регби.

Статистика матча Украина (15) 27:10 (10) Литва

Попытки: Вертилецкий (31, 41), Радчук (65), Косарев (80) – Миежис (35).

Реализации: Косарев (32, 80) – Вилимавичус (36).

Штрафные: Косарев (10) – Влимавичус (20).

Следующий матч его подопечные проведут 9 ноября на выезде против сборной Нидерландов.

В 2019 году харьковский "Олимп" Ярославского собрал все награды украинского регби: клуб стал десятикратным чемпионом по регби-7, пятнадцатикратным чемпионами по регби-15, а также в седьмой раз стал обладателем Кубка Украины по регби-7.

При поддержке бессменного президента Александра Ярославского, харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" — Валерий Кочанов.

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