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Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем

5 декабря, 16:19

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию встречается с итальянцем Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан перестала скрывать свои отношениям с новым возлюбленным. После получения награды за победу в общем зачете Кубка мира на церемонии в швейцарской Лозанне саблистка опубликовала в Instagram свое фото с итальянцем Луиджи Самеле. Под фото 29-летняя уроженка Николаева написала: "Получаю удовольствие от Гала-вечера с Джиджи Самеле".

Ольга четыре года была замужем за нашим саблистом Дмитрием Бойко – с 2014-го по 2018-й год. Еще до свадьбы пара встречалась три года. Некоторое время Харлан была сама, но в августе призналась в интервью, что ее сердце уже занято. Правда, откровенничать о новом возлюбленном наша олимпийская чемпионка не спешила. Теперь же известно, что это тоже саблист – итальянец Луиджи Самеле.

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Как мы писали, недавно Харлан стала бронзовой призеркой этапа Кубка мира во французском Орлеане.

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Луиджи 32 года, он также успешный фехтовальщик. В его коллекции есть медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В свое время он подрабатывал моделью и даже снимался в итальянской версии шоу "Холостяк".

Смотрите, как необычно тренируется Ольга Харлан

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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сабля бойфренд фехтование Ольга Харлан

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