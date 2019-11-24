В халате на мотоцикле: как первая сабля Украины Харлан пробивалась к пьедесталу в Орлеане

Ольга стремительно добралась до финала, где на ее пути встала француженка Манон

Ольга Харлан / Фото: FIE

Три медали в один день завоевали на Кубке мира украинские фехтовальщики. Первая сабля страны Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на этапе в французском Орлеане. Наша чемпионка мира, стремительно добравшись до полуфинала, в напряженной борьбе уступила там француженке Манон Брюне (14:15). Манон в итоге и взяла "золото", в финале уложив на лопатки россиянку Ольгу Никитину – 15:12. При этом участниц плей-офф на помост вывозили в халатах и на мотоцикле.

Напомним, в этом годуОльга Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России.Украинка лидировала большую часть боя, однако в заключительной стадии поединка инициативу перехватила Софья Великая. Она вела 14:13 и была в одном ударе от победы. Но Харлан на характере выцарапала золотую медаль, сперва сравняв счет (14:14), а затем совершив удачную победную атаку на россиянку.

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Фото FIE – International Fencing Federation

А вот украинские шпажисты Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь свои награды завоевали на этапе Кубка мира в швейцарском Берне. Причем Рейзлин впервые в карьере стал победителем турнира, в финале расправившись над россиянином Вадимом Анохиным 11:10. И таким образом еще отомстил Анохину за свое партнера по команде Свичкаря, который в полуфинале уступил как раз таки россиянину 8:15 и остался с бронзовой медалью. Еще одна бронза досталась французу Александру Бардене. Напомним, что на чемпионате мира сборная Украины стала серебряным призером в командных соревнованиях.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на тротуаре таксист сбил дочку олимпийского чемпиона по фехтованию. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Горе-таксист, пытавшийся замести следы, задержан.

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