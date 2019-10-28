Сальто со штангой и шпагат Ван Дамма: спортсмен из Ровно стал звездой соцсетей

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Спортсмен из Ровно Николай Боровец поразил трюком с сальто назад с 20-килограммовой штангой в руках. Всего за несколько дней видеоролик в соцсетях просмотрели более 10 миллионов пользователей. Звездный миг стоил силачу целого года упорных и изнурительных тренировок.

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"Сначала делал просто сальто. Потом решил сделать с гантелями 3 кг и 5 кг. После этого сделал с короткой EZ штангой, она весила уже 12 кг", – рассказал о своем трюке Николай.

Боровец учится на преподавателя физкультуры. В спортзале минимум три раза в неделю таскает железо, там работает еще и тренером. Кроме штанг и гантелей упражняется в гимнастике. В арсенале спортсмена немало трюков. Любимый – воздушный шпагат, который исполнил голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Спортсмен легко управляет весом собственного тела. Может ходить по лестнице на руках или на одной из них удерживаться определенное время. Такое, считает, на самом деле под силу всем.

"Нужно тренироваться. Делать что-то проще, постепенно усложнять, усложнять", – поделился опытом спортсмен.

Впрочем, пытаться повторить трюк Николая не советуют даже здоровякам.

"Трюк на самом деле тяжелый. Нужна подготовка и гимнастические навыки. Я не советую делать людям, потому что просто увидели. Выполнять и травмироваться! Это реально тяжело", – высказал свое мнение другой спортсмен Кирилл Камжел.

Некоторые развлекательные сайты уже предложили Николаю продать права на показ видео с его фантастическим сальто. Но студент отказался. Он хочет как можно больше людей привлечь к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Ранее мы писали, что хрупкая девушка с Тайваня подняла штангу весом в 140 кг. Куо Син-Чжунь, которая сама весит до 60 кг, смогла в толчке поднять штангу, превышающую ее вес в 2,5 раза.

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