В США в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчин

Коллеги возмущены и волнуются, что этот случай может пере расти в массовое явление

В США в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Мере Грегори, трансгендер, родилась мужчиной, и считает себя женщиной. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может пере расти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

"Если она хочет соревноваться как женщина, ей стоит принимать медикаменты для снижения уровня тестостерона. Если она не хочет, то не обязана, но тогда имеет соперничать с людьми, которые биологически такие же, как она", – говорит Шеррон Дэвис, бывшая участница олимпийской сборной Великобритании по плаванию.

Все идет к тому, что биологические женщины будут бойкотировать соревнования. Возмущенным женщинам также досталось. Их заподозрили в нетолерантности. Правда, пока скандал только в интернете. Официально никто никого не обвиняет.

Ранее сообщалось, что в американском Коннектикуте состоялся студенческий чемпионат по легкой атлетике среди девушек. Это событие не привлекло бы к себе достаточного внимания, если бы не один необычный факт: в спринте на 55 метров первое и второе место заняли два трансгендера – 17-летний Андрайя Йервуд и еще один студент, Терри Миллер.

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