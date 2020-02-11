Сам себе сломал шею: жуткий случай на соревновании по грэпплингу

Спортсмен получил множественные травмы и не чувствует рук и ног

Грэпплингист сам себе сломал шею

Участник Открытого кубке мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге получил ужасную травму. Борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов пытался применить прием "рычаг локтя" против соперника с позиции снизу, но неудачно приземлился и сломал себе шею. Зрители в зале слышали хруст позвоночника, а затем тишину прервал стоны боли спортсмена.

Бой сразу же остановили, а пострадавшего отправили в больницу. По информации СМИ, у Магомедова диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейных позвонков и повреждения спинного мозга. У него парализовало руки и ноги.

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Грэпплинг – боевое искусство, которое включает в себя преимущественно борьбу на земле. Этот вид борьбы разработан на основе бразильского джиу-джитсу, самбо, дзюдо, вольной борьбы и других видов, в нем на передний план выходит не физическая сила спортсмена, а его технический арсенал.

Ранее мы писали, что турнир по джиу-джитсу в России превратился в массовое побоище. Участники побоища избивали не только друг друга, но и тех, кто пытался разнять хулиганов.

А перед этим произошло безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в Турции. Поединок украинца Закариева и его грузинского соперника превратился в "месиво". Отметим, что после этого инцидента оба борца – как украинец Хасан Закариев, так и грузин Зураб Эрбоцанашвили – были дисквалифицированы.

Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

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