Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлетка

Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в Банске-Быстрице

Ярослава Магучих в действии. Фото: european-athletics.org

Юная украинская спортсменка Ярослава Магучих продолжает демонстрировать потрясающую форму в зимнем сезоне. 18-летняя прыгунья в высоту из Днепра выиграла четвертый турнир подряд. Как мы писали, украинские красотки-легкоатлетки "захватили" пьедестал в Польше.

После победы на турнире в Бельско-Бяле наша талантливая легкоатлетка перебралась в Словакию. И здесь, в городе Банска Быстрица, украинка снова выиграла соревнования. Интересно, что компанию ей, как и в Польше, составили подруги по сборной Украины Ирина Геращенко и Юлия Левченко. И здесь наши девчата повторили историю предыдущего турнира. Геращенко и Левченко остановились на высоте 193 см, а Магучих удалось покорить 196 см. Попыталась Ярослава прыгнуть и на два метра, но планка не устояла.

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Ранее мы писали, что Магучих получит от государства на подготовку приличную сумму: в 2020 году Ярославе выделят более 1 млн грн.

В Словакии же Ярослава стала самой молодой победительницей турнира, который проводится с 1993 года. В день триумфа ей было 18 лет и 145 дней.

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