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Украинские красотки-легкоатлетки "захватили" пьедестал на турнире в Польше

11 февраля, 20:49

Наши спортсменки заняли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли все три призовых места на соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проходили в городе Бельско-Бяле (Польша).

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Ярослава Магучих стала лучшей с результатом 1.96 см. Эту высоту наша спортсменка взяла со второй попытки, а двухметровой вершины преодолеть не смогла.

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Две другие спортсменки Ирина Геращенко и Юлия Левченко показали одинаковую высоту 1.93 см. Ирина стала второй, потому что взяла эту высоту с первой попытки, а Юлия – с третьей.

Ранее мы рассказывали, что на турнире в Торуни украинка Бех-Романчук обновила мировой рекорд сезона в прыжках в длину. Наша легкоатлетка обновила лучший результат сезона в мире в прыжках в длину на международном турнире в Торуни.

Также мы писали, что Дюплантису не хватило чуть-чуть до мирового рекорда на турнире в Дюссельдорфе.

Смотрите, как тренируется Марина:

Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

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легкая атлетика Юлия Левченко Ирина Геращенко легкоатлетка Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

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