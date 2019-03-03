Сантиметр имеет значение! Украинки взяли еще две бронзы на чемпионате Европы по легкой атлетике
Марина Бех-Романчук отличилась в прыжках в длину, а Ольга Ляховая – на 800-метровке
В копилку сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго упало еще две медали. Обе – бронзовые.
Сперва отличилась прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. В четвертой попытке украинка показала результат 6,84, что лишь на один сантиметр меньше ее личного рекорда. Как оказалось позже, именно этот результат позволил Марине взойти на бронзовую ступень пьедестала почета. В финишном протоколе Бех-Романчук на 1 сантиметр превзошла немку Малайку Михамбо. "Серебро" тут досталось белоруске Анастасии Мирончик-Ивановой (6,93). А "золото" с результатом 6.99 завоевала сербка Ивана Шпанович.
И следом за Бех-Романчук в призеры попала еще одна украинка – Ольга Ляховая. В финале на 800-метровке Ольга, как и в полуфинале, держалась позади других. Но за 300 метров до финиша ускорилась и вбежала на третью строчку - 2.03,24. Победила тут британка Шлейа Оскан-Кларк (2.02,58), второй стала француженка Реней Ламот (2.03,00).
Пьедестал 800-метровки. Украинка Ляховая – с "бронзой". Фото AFP
Как сообщалось ранее, "бронзу" в тройном прыжке завоевала наша Ольга Саладуха.
Кроме того, ранее до "серебра", но уже в прыжках в высоту,допрыгнул украинец Андрей Проценко.
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