Вторую медаль чемпионата Европы Украине принесла Ольга Саладуха
Наша спортсменка проиграла победительнице 26 сантиметров
Легкоатлетка из Украины Ольга Саладуха завоевала бронзовую награду в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго. Наша спортсменка продемонстрировала результат 14,47 м, что является лучшим для Ольги в сезоне. Золотая медаль досталась Ане Пелетейро из Испании (14,73), а серебро у Параскеви Папахристу из Греции (14,50 м).
Еще одна украинка Анна Красуцкая стала восьмой (13,95 м).
Вчера мы писали, что украинский прыгун в высоту разделил второе место на чемпионате Европы с греком. Андрей Проценко принес Украине первую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.
Напомним, что в субботу украинка Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту. Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года. Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.
А несколько дней назад украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Награды завоевали мужская и женская команды.
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