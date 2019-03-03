Вторую медаль чемпионата Европы Украине принесла Ольга Саладуха

Наша спортсменка проиграла победительнице 26 сантиметров

Призеры соревнований в тройном прыжке. Фото: AFP

Вторую медаль чемпионата Европы Украине принесла Ольга Саладуха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc0/52d/5c7bc052d6179.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc0/52d/5c7bc052d6179.jpg 2019-03-03T13:58:00+02:00 Другие Наша спортсменка проиграла победительнице 26 сантиметров

Легкоатлетка из Украины Ольга Саладуха завоевала бронзовую награду в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго. Наша спортсменка продемонстрировала результат 14,47 м, что является лучшим для Ольги в сезоне. Золотая медаль досталась Ане Пелетейро из Испании (14,73), а серебро у Параскеви Папахристу из Греции (14,50 м).

Еще одна украинка Анна Красуцкая стала восьмой (13,95 м).

Вчера мы писали, что украинский прыгун в высоту разделил второе место на чемпионате Европы с греком. Андрей Проценко принес Украине первую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.

Напомним, что в субботу украинка Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту. Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года. Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.

А несколько дней назад украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Награды завоевали мужская и женская команды.

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