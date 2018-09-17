Саппоро снял свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2026

Сегодня, 19:28

Причина такого решения – ущерб от землетрясения, которое произошло в начале сентября на Хоккайдо

Саппоро пострадал от землетрясения. Фото AFP
Саппоро пострадал от землетрясения. Фото AFP

Японский город Саппоро официально отказался от намерения побороться за право проведение зимней Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что решение о снятии кандидатуры Саппоро было принято в понедельник на встрече городских властей, Национального олимпийского комитета (НОК) Японии и представителей МОК, которая состоялась в Лозанне.

"МОК еще раз выразил соболезнования жертвам и семьям всех тех, кто пострадал в результате недавнего землетрясения в Хоккайдо... Сегодня Саппоро, НОК Японии и МОК договорились о том, что МОК не включит Саппоро в список кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, но стороны продолжат диалог по вопросу выборов города-хозяина зимней Олимпиады-2030, который уже ведется", – говорится в релизе МОК.

Ранее агентство Киодо сообщало, что Саппоро объявит, что не будет претендовать на проведение Игр-2026. Среди причин такого решения городских властей назывался в том числе ущерб от землетрясения, которое произошло в начале сентября на Хоккайдо. Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр претендуют также Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Италия (Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо).

Напомним, что ранее против проведения зимней Олимпиады высказались норвежцы, несмотря на то, что глава МОК хочет, чтобы Игры прошли в зимней стране.
Олимпийские игры, Олимпиада-2026

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Championat.ru

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