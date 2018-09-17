Саппоро снял свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2026

Японский город Саппоро официально отказался от намерения побороться за право проведение зимней Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что решение о снятии кандидатуры Саппоро было принято в понедельник на встрече городских властей, Национального олимпийского комитета (НОК) Японии и представителей МОК, которая состоялась в Лозанне.

"МОК еще раз выразил соболезнования жертвам и семьям всех тех, кто пострадал в результате недавнего землетрясения в Хоккайдо... Сегодня Саппоро, НОК Японии и МОК договорились о том, что МОК не включит Саппоро в список кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, но стороны продолжат диалог по вопросу выборов города-хозяина зимней Олимпиады-2030, который уже ведется", – говорится в релизе МОК.

Ранее агентство Киодо сообщало, что Саппоро объявит, что не будет претендовать на проведение Игр-2026. Среди причин такого решения городских властей назывался в том числе ущерб от землетрясения, которое произошло в начале сентября на Хоккайдо. Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр претендуют также Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Италия (Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо).

Напомним, что ранее против проведения зимней Олимпиады высказались норвежцы, несмотря на то, что глава МОК хочет, чтобы Игры прошли в зимней стране.