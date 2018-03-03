Жители Норвегии высказались против проведения в стране Олимпиады-2026

Сегодня, 14:06

Глава МОК Томас Бах хочет, чтобы зимние Игры прошли в зимней стране

Фото AFP
Фото AFP

По данным компании Norstat, 47,8 процента норвежцев выступили против организации зимней Олимпиады 2026 года в стране, информирует NRK. 43,7 процента оценили эту идею положительно, а 8,5 процента не знают, как ответить на этот вопрос.

Ранее глава МОК Томас Бах отметил, что Норвегия может быть одной из стран, где пройдут зимние Олимпийские игры.

"Думаю, что в Норвегии много скептиков, особенно из-за МОК. Также люди сомневаются, сколько могут стоить Игры. Они боятся, что соревнования обойдутся слишком дорого", – отметил член МОК Герхард Хайберг.

Напомним, что Международный олимпийский комитет выберет хозяина Олимпиады-2026 в 2019 году на сессии в Милане.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

А вот Федеральный совет Швейцарии одобрил выделение 995 миллионов швейцарских франков (1 миллиард долларов) на поддержку заявки Сьона на проведение зимних Игр-2026.
Олимпийские игры, Олимпиада-2026

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СЭ

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