Саймон Йейтс упрочил лидерство в общем зачете "Джиро д'Италия"

Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott победил на 11-м этапе многодневной велогонки "Джиро д'Италия" и укрепил лидерство в общем зачете.

Йейтс в среду преодолел этап протяженностью 156 км за 3 часа 25 минут 53 секунды, вторым стал голландец Том Дюмулен (Sunweb; отставание – 2 секунды), замкнул тройку сильнейших итальянец Давиде Формоло (Bora – Hansgrohe, +5 секунд).

В генеральной классификации Йейтс увеличил преимущество над идущим вторым Дюмуленом до 47 секунд, на третьей строчке располагается француз Тибо Пино (Groupama – FDJ, +1.04).

Двенадцатый этап "Джиро" пройдет в четверг, 17 мая.

Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.

Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.