Сборная России отказалась ехать в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике

Европейское первенство по художественной гимнастике в Киеве планируют провести с 26 по 29 ноября. Первоначально зрелищные соревнования должны были состояться в Украине в мае, но в марте из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике. Функционеры думали, отменять ли его совсем или переносить на другие сроки, но в итоге решили не оставлять спортсменок без практики на длительное время, ведь соревнований для граций не так уж и много.

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Сегодня сайт Европейской федерации гимнастики сообщил, что заявки на участие в Евро-2020 подали 39 стран. В конце осени к нам планируют приехать 145 взрослых спортсменок и 138 юниорок. Отмечается, что среди участников не будет россиянок – лидеров в этом виде спорта. Правда, причина отсутствия не сообщается. Также не будет на турнире и российских судей.

При этом отмечается, что окончательное решение о проведении 36-го чемпионата Европы в Киеве примут 28 сентября.

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