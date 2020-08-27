Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Сборная России отказалась ехать в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике

27 августа, 23:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Турнир граций из 39 держав пройдет в украинской столице в конце осени

Европейское первенство по художественной гимнастике в Киеве планируют провести с 26 по 29 ноября. Первоначально зрелищные соревнования должны были состояться в Украине в мае, но в марте из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике. Функционеры думали, отменять ли его совсем или переносить на другие сроки, но в итоге решили не оставлять спортсменок без практики на длительное время, ведь соревнований для граций не так уж и много.

Реклама

Сегодня сайт Европейской федерации гимнастики сообщил, что заявки на участие в Евро-2020 подали 39 стран. В конце осени к нам планируют приехать 145 взрослых спортсменок и 138 юниорок. Отмечается, что среди участников не будет россиянок – лидеров в этом виде спорта. Правда, причина отсутствия не сообщается. Также не будет на турнире и российских судей.

При этом отмечается, что окончательное решение о проведении 36-го чемпионата Европы в Киеве примут 28 сентября.

Читайте также: знаменитые украинские спортсмены получили свои знаки на "Площади звезд".

В тренде
В украинском футболе исчезла система VAR

Смотрите сюжет о том, как дыхательная гимнастика помогает в борьбе с коронавирусом:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Киев отказ художественная гимнастика Чемпионат Европы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на свадьбе в России: жених выгнал невесту, узнав, что она работала эскортницей
Скандал на свадьбе в России: жених выгнал невесту, узнав, что она работала эскортницейДругие
Легендарный Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рождения
Легендарный Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рожденияДругие
"Слабонервным не смотреть": известный пауэрлифтер выложил фото после страшной травмыДругие
Страшная смерть российской воздушной гимнастки на соревнованиях в Москве
Страшная смерть российской воздушной гимнастки на соревнованиях в МосквеДругие
Стала известна зарплата министра молодежи и спорта Украины за июль
Стала известна зарплата министра молодежи и спорта Украины за июльДругие
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем НезависимостиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять