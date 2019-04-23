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Сборная Украины проиграла Швеции на чемпионате мира по керлингу

Сегодня, 14:52

Дебютанты мировых первенств снова крупно уступили

Елена Паздерская
Елена Паздерская. Фото: Facebook

На чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар сегодня сборная Украины потерпела поражение от Швеции – 2:13 (1:0, 0:4, 0:1, 0:2, 0:2, 1:0, 0:4). Наша команда в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской дебютант на мировых первенствах и пока еще не знает вкуса побед. Ранее украинцы уступили Японии – 1:9, Канаде – 0:18 и Гонконгу – 4:10.

В следующем туре Украина сыграет с Данией. Поединок состоится в среду, 24 апреля. 

В чемпионате мира участвуют 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг"Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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Тег чемпионат мира, керлинг

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Сегодня|Спорт

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