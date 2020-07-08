Сборная Украины узнала соперников по отборочному турниру чемпионата мира

Наши гандболистки будут бороться за путевку в финальную часть в квалификации в Люксембурге

Сегодня состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. Своих соперников получила и сборная Украины, которая сыграет в группе 1. Кстати, мы писали, что украинская команда напрямую попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Мировой форум проведут в 2021 году. Пока что составили группы первого раунда отбора, пишет sport.ua со ссылкой на сайт Международной федерации гандбола. Соперницами украинок будут сборные Словакии, Израиля и Люксембурга. Матчи пройдут в один круг. Точные даты мини-турниров назовут для каждой группы. Это будет 27–29 ноября или 4–6 декабря. Все матчи нашей группы 1 состоятся в Люксембурге.

Две лучшие команды квартета выйдут в следующую стадию квалификации. Матчи же раунда плей-офф запланированы на 16-21 апреля 2021 года. В нем к командам, которые пройдут первую фазу отбора, добавятся 10 сборных-участниц Евро-2020, оставшихся по итогам турнира без путевок на ЧМ-2021. Право участвовать в чемпионате мира имеют Нидерланды как победитель ЧМ-2019 и Испания как организатор.

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Смотрите, как тренировалась мужская сборная Украины перед Евро-2020

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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