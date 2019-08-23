Сборную Украины разгромили на чемпионате Европы

Женская сборная Украины по волейболу / Фото: volleyball.ua

Женская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы-2019 с болезненного поражения. В своем дебютном матче группы В в Польше команда Гария Егиазарова разгромно проиграла Бельгии – 0:3 (10:25, 19:25, 22:25).

Наши волейболистки навязали борьбу соперницам лишь в последнем сете. В первой партии бельгийки победили с отрывом в 15 очков, во второй – 6 очков, а в третьей – в 3 очка. Самой результативной в составе нашей команды стала Олеся Рыхлюк, набравшая 14 очков. В свою очередь, на счету бельгийки Бритт Херботс – 21 результативное действие.

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Следующий матч украинки проведут против итальянок 25 августа. Отметим, что в плей-офф чемпионата Европы, проходящего сразу в четырех странах - Турции, Польше, Венгрии и Словакии - выходят четыре из шести сборных из каждой группы. В одной группе с Украиной, помимо Бельгии и Италии, также выступают Польша, Португалия и Словения.

Как мы писали ранее, известный украинский волейболист принимает российское гражданство. Блокирующий "Кузбасса" Дмитрий Пашицкий попросил о помощи в решении этого вопроса губернатора Кемеровской области.

Также сообщалось, что волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Итальянская команда "Имоко Воллей" стала чемпионом Италии. И после победы в финале над "Новарой" девушки сделали фото-сессию обнаженными, спрятавшись за кубком.

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